A cura della Redazione

Nuovi disagi per gli automobilisti in zona via Gino Alfani a Torre Annunziata. Sono necessari interventi ai sottoservizi idrici dell'area consistenti in scavi per consentire gli allacci fognari.

Così, il Comando di Polizia Locale ha emanato un'ordinanza relativa ai dispositivi di viabilità che verranno adottati.

In particolare, dal 26 al 28 giugno, dalle ore 8 alle 17, vengono istituiti il divieto di sosta e fermata nel tratto di via Gino Alfani compreso tra l'intersezione con via Fusco e quella con via Gambardella, e il senso unico alternato - con restringimento della carreggiata - proprio nella porzione di strada in questione.

Dal 3 al 7 luglio, invece, dalle 6 alle 18, scatterà il senso unico alternato sempre in via Gino Alfani - tra via Fusco e via Gambardella - ma anche in via Caravelli e via Prota. In questi casi, eccezion fatta per via Prota, viene introdotto anche il divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli.