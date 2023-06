Sono giunte in redazione molte telefonate di cittadini che chiedono quando sarà riaperta Villa Parnaso a Torre Annunziata, un collegamento strategico per recarsi agli stabilimenti balneari e in Villa Comunale direttamente dal centro della città.

Indubbiamente programmare i lavori proprio durante il periodo dell’apertura della stagione balneare è stata una scelta abbastanza infelice, pur conoscendo le procedure farraginose della pubblica amministrazione.

Purtroppo il nostro tentativo di contattare direttamente il dirigente dell’Utc per avere notizie in merito è risultato vano, né siamo riusciti ad avere qualche ragguaglio dal funzionario responsabile. Eppure l’informazione dovrebbe essere alla base di un'amministrazione che si professa vicina ai cittadini.

Ma un giornalista non si ferma davanti alle prime difficoltà. Pertanto abbiamo raccolto in via ufficiosa qualche informazione. Villa Parnaso non aprirà alla fine del mese di giugno, come si era preventivato e scritto, ma molto probabilmente - a voler essere ottimisti – entro la fine della prossima settimana. Il lavori sono quasi al termine: completata l’intonacatura e la pitturazione del vano scale della Villa, manca la pitturazione del corrimano e del cancello d’ingresso e qualche altro piccolo dettaglio. Per quanto riguarda la passerella, anche in questo caso è stata completata la posa in opera, manca solo l’installazione della staccionata in legno lungo il percorso e la manutenzione del verde, ferma a qualche mese fa.

Lavori che in situazioni normali richiederebbero al massimo tre, quattro giorni, ma quando si tratta di lavori pubblici il tempo non è mai definito. E allora aspettiamo pazienti quest’altra settimana con la speranza di non essere anocra una volta smentiti.