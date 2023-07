A cura della Redazione

Sciopero dei lavoratori EAV. Venerdì 7 luglio, il sindacato Or.S.A. ha annunciato 4 ore di astensione dal lavoro di "tutti i dipendenti", si legge in una nota, dalle ore 9 alle 13.

Inevitabili, dunque, le ripercussioni sulle corse dei treni, che potrebbero subire forti limitazioni.

"Chiediamo scusa agli utenti per il disagio arrecato, ma non abbiamo un altro strumento per protestare e manifestare tutto il nostro disaccordo sulla politica che il management dell'EAV ha nella gestione e nell'utilizzo del personale, nel cambiamento degli orari di lavoro, nel pagamento di quanto dovuto in busta paga, nella chiusura e nella disabilitazione di impianti di Stazione", conclude il comuniato diffuso dall'organizzazione sindacale.

Intanto, il presidente dell'azienda di trasporto, Umberto De Gregorio, annuncia che sono in fase di realizzazione i nuovi convogli (nella foto) che andranno a rinnovare il parco mezzi della ex Circumvesuviana. L'assemblaggio sta avvenendo nelle officine della Stadler, il colosso del settore che si è aggiudicato l'appalto, a Valencia, in Spagna.

Oggi, infine, parte il nuovo modello di esercizio sperimentale sulla linea Napoli-Sorrento, che resterà in vigore fino a tutto agosto. I treni in partenza dal capoluogo e diretti in costiera sorrentina effettueranno la prima fermata a Torre Annunziata, "saltando" tutte quelle precedenti.