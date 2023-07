È orfano di entrambi i genitori, vive con i nonni e le sorelle in Brasile... ed è tifoso di Ciro Immobile! Si chiama José, ha otto anni e abita a Natal, una città brasiliana. È un grande appassionato di calcio e non poteva essere diversamente, visto che la squadra locale, l’ABC Futebol Clube, ha un primato prestigioso: è la più titolata al mondo con ben 55 trofei conquistati, anche se attualmente milita nel campionato di serie C.

Ma perché stiamo parlando di questo ragazzino? Perché l’ha incontrato e conosciuto casualmente, in un bar a Sorrento, Rosario Iannucci, presidente dell’Aicovis, l’associazione italiana contro la violenza negli stadi con sede a Torre Annunziata. Il bambino era con lo zio Leonardo, brasiliano anche lui e cameriere presso una famiglia sorrentina. E così è scattata subito l’empatia tra Rosario e José, visto che il nostro concittadino è da molti anni promotore di iniziative di beneficenza, regalando doni e sorrisi ai più piccoli, soprattutto negli ospedali.

Un’associazione di Natal ha offerto un viaggio premio in aereo a José per permettergli di raggiungere lo zio in Italia e stare con lui per un mese. Ed è stato proprio Leonardo a trasmettere al nipotino la sua passione di fan per Ciro Immobile, il bomber della Lazio nativo di Torre Annunziata. Rosario, ascoltata questa commovente storia, ha promesso a José, prima del suo ritorno in Brasile, di regalargli una maglia da calciatore con il nome di Ciro e il numero 17. E chissà se, leggendo questo articolo, non sarà proprio Immobile a consegnarla al suo piccolo tifoso, farebbe la sua felicità e in Sudamerica ci sarebbe un bambino che potrebbe sognare di diventare un giorno come il suo idolo calcistico. Sarebbe il più bel regalo per José, che l’8 agosto festeggerà il suo compleanno