A cura della Redazione

Alberto Angela, il noto paelontologo e conduttore televisivo, figlio del più famoso e compianto Piero, è ritornato a Torre Annunziata per effettuare un altro servizio sulla Villa di Poppea e probabilmente sui saggi attualmente in corso per riportare alla luce l’altra parte della domus ancora sommersa.

Le riprese girate nella giornata di oggi, martedì 11 luglio, le vedremo sicuramente in autunno su Rai 1 nel corso delle nuove puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta. La puntata riguarderà un documentario su Nerone e quindi tocca i luoghi che evocano il personaggio.

Alberto Angela era già stato anni addietro gli scavi di Oplonti, ai quali dedicò una puntata della sua trasmissione. “La Villa di Poppea – disse – è un vero gioiello del nostro patrimonio archeologico, appartenuta ad una delle mogli dell'imperatore Nerone. La Villa è una delle più belle mai scoperte e si trova nell’antica Oplontis, a quel tempo centro residenziale esclusivo”.

Non ci resta che aspettare ottobre, ammirare ed apprendere quel che ancora non è visibile ai nostri occhi.