A cura della Redazione

Afa e caldo faranno da capolino in Campania almeno fino a sabato.

La Protezione Civile regionale ha infatti diffuso un avviso di criticità per ondate di calore che scatterà dalle ore 14 di oggi, mercoledì 12 luglio, e persisterà fino alle 14 del 15 luglio in quei Comuni classificati a rischio moderato ed elevato (tra questi, anche quelli della fascia costiera-vesuviana).

"Si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 4-5 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 60-70 per cento, in condizioni di scarsa ventilazione - si legge in una nota -. La Sala Operativa regionale, in considerazione dell'avviso emesso dal Centro Funzionale della Protezione Civile, invita i sindaci di tutti i Comuni interessati e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione".

Infine, le prescrizioni a cui attenersi per evitare conseguenze: "Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive e di limitare gli spostamenti con l'auto nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi correttamente idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici".