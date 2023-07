A cura della Redazione

Tranchant, direbbero i francesi. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, come suo costume non le manda di certo dire e ha espresso anche il suo parere, in toni tipicamente "deluchiani", sul treno Frecciarossa che collega Roma a Pompei in via diretta, inaugurato ieri con a bordo la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oltre all'amministratore delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris.

Sangiuliano è stato definito da De Luca il "ministro delle cerimonie", che "ha prodotto un'altra performace. Non lo aveva capito manco io - ha proseguito il governatore - ma c'è un treno che arriva ogni mese (la terza domenica, ndr), nulla di meno, a Pompei. Abbiamo perso il senso del ridicolo in questo Paese", ha chiosato il presidente.

Le dichiarazioni di De Luca sono state rilasciate ai giornalisti nel corso dell’inaugurazione a Salerno della nuova viabilità per la zona Asi.