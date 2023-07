A cura della Redazione

Poco meno di 2mila (1.991 per l'esattezza) i cittadini di Torre Annunziata che riceveranno la carta acquisti solidale del Governo, su cui verranno caricati 382,50 euro da spendere in generi alimentari di prima necessità.

La carta va attivata entro il 15 settembre prossimo, basta fare un pagamento con la stesse presso un'attività commerciale convenzionata. La selezione degli aventi diritto è avvenuta da parte dell'INPS, che ha comunicato i dati al Comune (reddito ISEE ed altri criteri previsti dalla misura del Governo nazionale).

I beneficiari sono tenuti a recarsi presso gli Uffici del Servizio Sociale del Comune di Torre Annunziata in via Parini, 78, nei giorni e negli orari di seguito indicati, al fine di ritirare la “lettera nominativa” contenente le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali, secondo la seguente calendarizzazione dei giorni di distribuzione dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e, unicamente il giovedì, anche il pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 16:00:

- dalla lettera “A” alla “B”: dal 20/07/23 al 24/07/23;

- dalla lettera “C” alla “F”: dal 25/07/23 al 28/07/23;

- dalla lettera “G” alla “O”: dal 31/07/23 al 02/08/23;

- dalla lettera “P” alla “Z”: dal 03/08/23 al 07/08/23.

L'ELENCO DEI BENEFICIARI >> CLICCA QUI (inserito il codice fiscale con forma di tutela della privacy: la prima lettera, la quarta lettera, l’anno di nascita e gli ultimi due carattteri)