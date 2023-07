A cura della Redazione

Pubblicato l'avviso per l'iscrizione alle ludeoteche per la prima infanzia dell'Ambito Sociale N30, che raggruppa i Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

Sono 68 i posti disponibili nelle 3 strutture territoriali ubicate a Torre Annunziata in via Parini (24 posti per i residenti nella città oplontina), nell'ex scuola media Manzoni, a Boscoreale in via De Falco (24 posti per residenti a Boscoreale e Boscotrecase) e a Trecase in via Cattaneo (20 i posti disponibili per i residenti della cittadina vesuviana).

Il servizio è rivolto ai bambini di età comrpesa tra i 6 mesi e i 3 anni. Le domande vanno presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro le ore 12 del 16 agosto prossimo.

Contestualmente, viene anche avviata la selezione per le iscrizioni agli asili nido dell'Ambito. In tal caso, sono 4 le strutture che ospiteranno i bambini tra i 3 e i 36 mesi: a Torre Annunziata, in via Parini (residenti a Torre Annunziata e Trecase) e via Isonzo (qui, il servizio dovrebbe essere avviato ad ottobre), a Boscoreale, in via De Falco (residenti a Boscoreale) e a Boscotrecase, in piazza Municipio (residenti a Boscotrecase).

In tutto sono 120 i posti disponibili. Per l'anno educativo 2023/2024, la ripartizione è la seguente: 20 per residenti a Boscoreale, 20 per Boscotrecase, 71 per Torre Annunziata e 9 per Trecase.

Anche in questo caso, le istanze vanno presentate agli Uffici Protocollo dei Comuni di residenza entro le ore 12 del 16 agosto.

La documentazione è reperibile sul sito del Comune di Torre Annunziata (ente capofila dell'Ambito): www.comune.torreannunziata.na.it (nido - ludoteca).