A cura della Redazione

Questa mattina, sabato 22 luglio, ha riaperto i battenti Villa Parnaso a Torre Annunziata, dopo ben 71 giorni di chiusura (12 maggio) per lavori di riqualificazione.

Un polmone di verde al centro della città, ma soprattutto il collegamento tra corso Umberto I e via Marconi, sede della Villa Comunale e degli stabilimenti balneari.

Il lavori hanno riguardato il vano scale della Villa, con il rifacimento degli intonaci e la pitturazione delle pareti. A tal proposito ci permettiamo di fare un piccolo appunto: non era il caso di coprire i gradini durante gli interventi in modo da evitare che fossero impregnati di calce e pittura? Sicuramente ora non è un bello spettacolo vederli tutti sporchi mentre le pareti sono completamente tinteggiate.

Rifatta ex novo anche la passerella e la staccionata lungo tutto il percorso del parco, e attivate finalmente le giostrine per i più piccoli. C’è ancora qualche piccolo dettaglio da completare, ma il più è stato fatto per la soddisfazione di molti cittadini che, con la chiusura della Villa, sono stati costretti ad allungare di molto il percorso per recarsi in via Marconi.

Intanto stasera in Villa Parnaso, dalle ore 19,00 alle ore 22,00, ci sarà uno spettacolo con animazione per i più piccoli.