A cura della Redazione

Lunedì 24 luglio 2023 a partire dalle ore 22,30 avrà inizio il trattamento di disinfestazione adulticida territoriale con prodotti a base di Piretroidi di sintesi, registrati al Ministero della Salute, trattamento già eseguito il 26 giugno scorso.



Alla cittadinanza si raccomanda di evitare l'esposizione all'aperto di alimenti ed indumenti portandoli all'interno della propria abitazioni, come pure si raccomanda di non tenere all'aperto animali domestici e volatili in gabbia.

Infine si invita a chiudere finestre e balconi nel corso del trattamento ed evitare, se possibile, di sostare all'esterno nelle zone trattate per evitare eventuali contatti accidentali con la soluzione insetticida che verrà nebulizzata durante lo svolgimento del servizio di disinfestazione.

Per disinfestazione adulticida si intende un intervento che abbia per scopo quello di eliminare gli esemplari adulti degli insetti, in special modo zanzare, blatte e scarafaggi.