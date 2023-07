A cura della Redazione

La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso "condizioni di suscettività all’innesco e propagazione di incendi boschivi valido per i giorni 25 luglio e 26 luglio" su tutto il territorio.

In particolare, il rischio incendi si presenta "alto" per le province di Avellino e Benevento, "medio" per le restanti tre: Napoli, Caserta e Salerno.

Per rischio "alto" si intende che "le condizioni meteoclimatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce".

Per rischio "medio", invece, "le condizioni meteoclimatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta".

La Protezione Civile invita "i Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, a voler divulgare alla cittadinanza le norme comportamentali da adottare nel periodo decretato di grave pericolosità agli incendi boschivi".

Tra le buone pratiche, è opportuno non bruciare residui vegetali agricoli, non utilizzare, o utilizzare in sicurezza, strumenti da lavoro che possano innescare fiamme o scintille, non parcheggiare le auto sopra erba o foglie secche, non accendere fuochi pirotecnici o lanterne cinesi, non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi ancora accesi.