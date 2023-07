A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha emanato un avviso con il quale avverte la cittadinanza che “le Carte d'Identità cartacee in giacenza presso gli uffici – Servizi Demografici – sono quasi del tutto esaurite e la Prefettura ha comunicato di non poter far fronte alle richieste di nuove forniture a causa di scarsa disponibilità di magazzino”.

L’invito da parte è, pertanto, di controllare la validità della propria Carta di Identità e provvedere a fare richiesta della nuova elettronica in tempi compatibili con la tempistica di rilascio da parte del Ministero degli Interni, che è normalmente superiore a sette giorni.

Gli uffici comunali, una volta terminate le residue carte di Identità cartacee, rilasciate solo dietro documentata esigenza/urgenza, non potranno più garantire il servizio e non potranno essere ritenuti responsabili in caso di possibili disagi ad esso correlati.

Ma quali sono i casi di documentata esigenza/urgenza? Rinnovo del documento a persona impossibilitata a recarsi negli uffici comunali per ragioni di salute, viaggio all'estero in data imminente (da documentare con prenotazione aerea o simili), visita medica per accertamento/controllo invalidità in data imminente (da documentarsi con convocazione della commissione medica), altre particolari urgenze da documentare secondo il caso.