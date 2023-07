A cura della Redazione

Mare contaminato, l'intero litorale di Torre Annunziata è interdetto alla balneazione.

La Commissione Straordinaria ha emanato le ordinanze che proibiscono di fare il bagno da Capo Oncino fino al Mappatella/ex Lido Santa Lucia.

L'ARPAC, infatti, nella giornata del 24 luglio ha effettuato le analisi delle acque riscontrando una forte contaminazione della stesse da escherichia coli. I valori sono pari a 624n/100ml nel punto di prelievo denominato Lido Azzurro, e 591n/100ml al Molo di Ponente (nei pressi del Mappatella). La soglia è di 500n/100ml.

Una situazione anomala, dal momento che nei mesi precedenti tutto era risultato regolare, con indici bassissimi di presenza batteriologica.

Le cause di inquinamento, che verosmilmente sono del tutto momentanee, sono da ricollegarsi a "sfioratori di piena" (in pratica gli scolmatori) che non hanno funzionato bene, riversando dunque in mare anche i liquami, e alla presenza di due scarichi fognari. C'è da dire che i reflui del Comune di Torre Annunziata non vengono più immessi in mare bensì nel collettore che a sua volta li "dirige" verso il depuratore di Foce Sarno.

Il problema è nella vicina città di Torre del Greco, dove il sistema fognario non è allacciato al collettore (sono in corso gli interventi della GORI). Quindi gli scarichi provenienti da qui possono giungere sul litorale di Torre Annunziata trascinati dalle correnti. Cosa che probabilmente è accaduta in questo caso.

Bisognerà dunque attendere i prossimi prelievi per capire quando la costa oplontina tornerà balneabile.