A cura della Redazione

“Adesso basta! Roberto/Belen stasera ha un nuovo cucciolo, sono 5 anni che ruba i cani alle persone, se va bene li lascia per strada perché al Centro di igiene mentale a Torre Annunziata, dove vive, non può portare animali, altrimenti li lega ad un paletto sotto al sole (vedi foto sotto) e se ne va al mare, o li chiude in una busta, li lascia agonizzanti perché gli dà da bere alcolici. O come ieri (mercoledì per chi legge, ndr), l'ha lasciato su un treno della Circumvesuviana (vedi foto), qualcuno l'ha fotografato per sorridere, ma invece si trattava di un cane spaesato che più di una volta ha prelevato a Castellammare di Stabia e ora non si sa neppure che fine abbia fatto...

Poco fa qualcuno mi ha inviato la foto di lui con l'ennesimo cane, cosa bisogna fare per fermarlo? Purtroppo non è nelle condizioni mentali di prendersi cura di un altro essere vivente e va fermato! Chi deve farlo? L'Asl, il Comune, le Forze dell'ordine? È un paziente del centro di Igiene mentale libero di uscire e mettere in pericolo la vita di un essere senziente? Pubblico il suo volto affinché venga riconosciuto e fermato. Noi in questi 5 anni gli abbiamo sottratto decine e decine di cani, ma adesso basta!”.

E il post pubblicato sulla pagina facebook di Antonella Troise, un’animalista dell’assoziazione “Gli Angeli di Pasquale”, che denuncia fatti incresciosi avvenuti a Torre Annunziata da parte di un giovane rumeno di nome Roberto, soprannominato Belen.

Il giovane, in cura presso il Centro di igiene mentale di piazza Cesaro per disturbi psichici, è conosciuto per le sue stravaganze e per aver dormito in passato per strada. Ora, fortunatamente, un letto ce l’ha ma le sue stravaganze continuano. Quelle denunciate da Antonella, di farsi affidare e/o sottrarre cuccioli per poi abbandonarli al loro destino, è un fatto molto grave a cui bisogna mettere un freno.

Pertanto rivolgiamo un invito ai medici del Centro dove è in cura Roberto, affinché provino a fargli capire che deve assolutamente smettere di prendere con sé cani perché non è nelle condizioni di poterli accudire.

Ci rivolgiamo, altresì, anche ad ignari cittadini che in buona fede potrebbero affidare il loro cane al giovane rumeno: diffidate dal farlo!

Intanto l’Associazione si prepara a presentare regolare denuncia ai Carabinieri in difesa dei loro amici a quattro zampe.