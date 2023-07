A cura della Redazione

Stasera, sabato 29 luglio alle ore 21,00 in Villa Parnaso, il concerto dell'artista Alessandra Tummolillo con la partecipazione del musicista Ernesto Vitolo.

Per assistere allo spettacolo occorre prenotarsi sulla piattaforma www.eventbrite.it, sino ad esaurimento dei 200 posti a sedere. Chi non riuscisse a prenotarsi, può comunque recarsi in Villa Parnaso e aspettare... Allo show di Paolo Caiazzo di giovedì scorso, infatti, nonostante ci fosse stato il sold out, c’erano circa 50 posti vuoti.

Chi è Alessandra Tumolillo?

Alessandra Tumolillo, cantautrice chitarrista e attrice, nasce a Napoli il 7 settembre del 2000. Figlia d’arte di due validi musicisti, madre pianista e padre violinista, inizia a suonare la chitarra e a cantare nel 2012 come autodidatta.

Nel 2013 inizia a prendere lezioni di strumento e nel frattempo, anni dopo, sul web raccoglie migliaia di visualizzazioni con il suo video virale della cover “Abbracciame” di Andrea Sannino.

Nel 2016 intraprende gli studi di chitarra jazz e nel settembre 2018 si diploma al Liceo Scientifico Statale Renato Caccioppoli indirizzo linguistico, e accede come allieva del maestro Pietro Condorelli al Conservatorio di San Pietro a Majella (NA).

Sempre nel 2018 dà voce alla colonna sonora di un film di Alessandro Siani con un suo brano, nello stesso anno è stata ospite di The Voice of Italy, per poi partecipare come concorrente al programma di Maria De Filippi Amici nel 2020.

Nell'Ottobre del 2021 si laurea alla triennale di chitarra jazz. Numerose sono le sue esibizioni live, avvalendosi di collaborazioni quali: Ernesto Vitolo, Michael Rosen, Elisabetta Serio, Roberto Giangrande, Mimi` Ciaramella, Ferruccio Spinetti (componenti degli Avion Travel) Jake Sherman, Shai Maestro ecc..

Attualmente frequenta il Biennio di Chitarra Jazz al Conservatorio Verdi di Milano.

Chi è Ernesto Vitolo

E’ un compositore e polistrumentista italiano, 68 anni. La sua carriera professionale inizia ufficialmente nel 1971, come organista nel gruppo di Rocky Roberts. Dalla fine degli anni Settanta inizia collaborazioni, in studio e dal vivo con numerosi artisti italiani, tra cui Pino Daniele, Edoardo Bennato, Vasco Rossi, Renato Zero, Mia Martini, Mango, Giorgia, Irene Grandi, Tony Esposito e tanti altri artisti.

Con Pino Daniele, in particolare, inizia una lunga collaborazione durata fino agli ultimi concerti prima della morte del cantautore partenopeo e partecipa ad alcuni dei suoi album più importanti, tra cui Nero a metà.