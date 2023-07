A cura della Redazione

Anche il Comune di Torre Annunziata, così come fatto dall'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, pubblica un avviso che riguarda coloro che dall'1 agosto non riceveranno più il Reddito di Cittadinanza (salvo categorie particolari di soggetti) in virtù del provvedimento varato dal Governo Meloni.

I destinatari del RdC a Torrre Annunziata erano 2.655 e gran parte di essi hanno ricevuto dall'INPS un sms con il seguente testo: "Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall'articolo 13 del DL 48/2023. in attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali".

L'Ente, dunque, invita i cittadini interessati a non "recarsi presso l'ufficio Servizi Sociali, in quanto il Comune ed i Servizi Sociali non hanno alcuna facoltà di riattivare il reddito di cittadinanza sospeso. Appena riceveranno le istruzioni per farlo, saranno i Servizi Sociali che, senza necessità di averne richiesta, convocheranno tempestivamente i nuclei familiari in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme dello stato, per avviare la presa in carico;

I Servizi Sociali potranno convocare soltanto i nuclei familiari che sono presenti sulla piattaforma ministeriale “Gepi” (Gestione del Patto di Inclusione Sociale) che, al momento, non è aggiornata con i nominativi sospesi.

Per ulteriori informazioni si potrà telefonare, a partire da lunedì 7 agosto, al numero 081.535.86.12, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.