A cura della Redazione

Molto interessante la notizia messa a bilancio nel rapporto trimestrale richiesto dalla Security and Exchange Commission (SEC) da PayPal: la società ha dichiarato di detenere ben per 943 miliardi di dollari in criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin.

PayPal, l’azienda americana leader nelle transazioni online, ha dichiarato, nel rapporto trimestrale sulle sue performance finanziarie richiesto dalla SEC, Security and Exchange Commission, di possedere beni per circa un miliardo di dollari in criptovalute, suddivisi in Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. Dalla fine dello scorso anno, poi, l’azienda ha registrato un aumento, negli asset crypto, di ben 339 milioni di dollari, una cifra davvero enorme rispetto ai pochi mesi passati.

PayPal, comunque, afferma che, al di fuori delle attività dei clienti (le cui quote vengono registrate in database interni) non possiede, come società, criptovalute. Ha, però, aggiunto che proteggerà gli utenti in relazione all’acquisto o vendita di valuta fino a 500mila euro. Un altro passo verso il futuro per una società sempre attenta ai cambiamenti come per i siti di gambling e betting online. I PayPal casinò, come quelli elencati qui, sono, infatti, sempre più numerosi così come sono numerose le funzioni che toccano le criptovalute negli ultimi anni.

Che cos’è PayPal?

PayPal non è una scoperta degli ultimi anni ma una società che offre servizi di pagamento digitale nata nel dicembre 1998 da un’azienda chiamata Confinity che si occupava di software sicuri per dispositivi portatili. Nel 1999, però, la società PayPal fu lanciata da sola sul mercato e nel 2000, grazie all’interessamento di Elon Musk, si fuse con X.com, una società che si occupava di servizi bancari. Nonostante il parere negativo di Bill Harris, presidente e CEO di X.com, Musk interruppe il servizio di internet banking della società per dedicarsi ai servizi di PayPal. X.com, nel 2001 prese il nome di PayPal e si espanse fino a diventare pubblica nel 2002.

Dal 2002 al 2015, la società è stata controllata da eBay, colosso dell’e-commerce, con la scorporazione successiva e la quotazione in Borsa. PayPal lascia, dunque, il certo per l’incerto e decide di correre da sola. Nel novembre 2020 la società contava più di 295 milioni di utenti nel mondo, diventando leader nel settore ed, espandendosi, come abbiamo visto anche nel mondo dell’azzardo con i tanti casinò con PayPal.

Perché i casinò online con PayPal sono così numerosi?

In un’epoca digitale in cui tutto, e di più, si muove attraverso il web, anche il settore dell’azzardo si è trovato a dover rinfrescare le conoscenze informatiche e creare piattaforme affidabili che fossero in grado di esaudire le esigenze dei clienti. La pandemia, poi, con la chiusura forzata degli esercizi fisici legata alla diminuzione del contagio, ha dato il colpo di grazia alle sale giochi rendendo, il gambling e betting online i preferiti dai tanti utenti.

L’esigenza di creare piattaforme sicure ha permesso, agli operatori, di esplorare tante soluzioni differenti, soprattutto per i metodi di pagamento, preferendo e-wallet noti che permettessero transazioni veloci e affidabili. Tra i tanti metodi presenti, PayPal ha uno spazio molto ampio, essendo leader nel settore digitale da tanti anni. Il cliente che decide di usare PayPal non deve far altro che cliccare su questo metodo, inserendo il deposito o il prelievo di cui ha bisogno.

Non ci sarà, quindi, nessun inserimento di dati personali, possibile obiettivo di phishing o di furto d’identità, rendendo, di fatto, le piattaforme molto più sicure, un posto dove poter giocare e basta, senza pensare ad altro. Anche grazie a questo, e alla varietà di giochi, bonus appetibili e software dedicati, i siti casinò online con PayPal sono diventati tanti e conosciuti. Il mondo dell’azzardo è in continuo movimento e come tale va pensato nel futuro, fermo restando che siamo nel bel mezzo di una rivoluzione digitale con i tanti dispositivi e il metaverso sempre più reale.

In conclusione, è logico che l’industria dei casinò sia collegata a un colosso come PayPal che, come abbiamo visto con le criptovalute, mantiene un interesse costante nei confronti di tutto ciò che di nuovo si muove nella finanza e sul web. Solo così, a distanza di 25 anni, si può ancora essere considerati leader di un settore che, a ben pensare, è nato come servizio proprio con questa società, innovativa e sicura.