A cura della Redazione

Ritornano balneabili le acque a Torre Annunziata.

Il 27 luglio scorso, la Commissione Straordinaria aveva emesso due ordinanze che disponevano il divieto di balneazione negli specchi d’acqua antistanti la costa del comune di Torre Annunziata.

A seguito delle verifiche del Dipartimento Provinciale di Napoli Arpac, l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune oplontino, di concerto con la Capitaneria di Porto di Torre Annunziata, ha avviato l’attività di accertamento dell’inquinamento, tutt’ora in corso. Tuttavia, per verificare se il superamento dei valori fosse stato sporadico e vi fosse una situazione di "infezione" persistente, l’Ufficio Demaniale Marittimo comunale ha chiesto all’Arpac di ripetere i prelievi e verificare la qualità del mare.

Mercoledì 2 agosto l’Arpac ha ripetuto i prelievi in due punti, Spiaggia Molo di Ponente e Lido Azzurro, comunicando per entrambi gli specchi d’acqua la revoca del divieto di balneazione. Da qui l’ordinanza della Commissione straordinaria in data odierna, 4 agosto, che ha ripristinato la balneazione sul litorale di Torre Annunziata.