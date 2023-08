Con l’arrivo dell’estate è tempo di abbandono degli animali domestici, in particolar modo dei cani.

Una piaga sociale a cui non si riesce a mettere un freno. Certo, ci vuole un cuore duro ad adottare un cucciolo, a conviverci sotto lo stesso tetto e poi, per egoismo, alla prima occasione abbandonarlo al proprio destino.

Per fortuna ci sono tantissime associazioni e singole persone, veri amici degli animali, che dedicano la loro vita a salvare, curare e a far star bene questi nostri amichetti a quattro zampe.

Una di queste è l’associazione “Gli Angeli di Pasquale” di Torre Annunziata. Nata 12 anni fa, gestisce un rifugio a Pompei dove sono ospitati 40 cani. Gli attuali responsabili sono Salvatore Portoghese ed Antonella Troise.

Proprio in questi giorni i due hanno rinvenuto, davanti al proprio rifugio, sei cuccioli maschi chiusi in 2 scatole di cartone e bloccati da due cassette di plastica.

“Li abbiamo trovati sabato scorso e chissà da quanto tempo stavano lì, stanchi, affamati, assetati e con i cartoni intrisi di pipì - afferma Antonella -. Sono sei fratellini molto affettuosi. Per loro cerchiamo stallo o adozione. Li affideremo sverminati, vaccinati e microchippati, previo controllo preaffido.

Altre due cucciole di Bitbull abbandonate

Purtroppo l’altro ieri (mercoldì 3 agosto, ndr) – continua Antonella -, sempre nei pressi del nostro rifugio, abbiamo rinvenute due cucciole di Pitbull. Ci è dispiaciuto molto farlo, ma siamo stati costretti a chiamare i vigili urbani che hanno provveduto a far trasferire le due cucciole al canile di Ottaviano. Per chi potrebbe offrire loro uno stallo o un’adozione, può contattarmi al numero 3277783075.

Più in generale, possiamo raggiungere, tramite staffetta, tutti i Comuni del centro-nord d’Italia. L’appello che rivolgo ai lettori di torresette.news è che se avete la possibilità di adottare un cane fatelo, basta inviare un messaggio WhatAspp ai numeri: 3277783075 (Antonella) - 3398084140 (Mariarosaria) - 3299280319 (Salvatore)”.

Grazie a volontari come Antonella, ma ne potremo citare tantissimi altri, molti cani evitano di fare una brutta fine, trovando ospitalità nei rifugi, sperando poi in un’adozione per poter donare tutto il loro affetto. Che non è poi poco, credeteci.