A cura della Redazione

Ieri mattina è stato ufficialmente inaugurato il progetto “Marina del Sole” a Torre Annunziata, una nuova iniziativa volta a promuovere il turismo socio-sanitario inclusivo, con un’attenzione particolare alle persone diversamente abili. Il servizio, che si inserisce nell’ambito della valorizzazione delle risorse locali, ha l’obiettivo di migliorare l'accessibilità della spiaggia libera "Marina del Sole", offrendo una serie di servizi innovativi pensati per garantire una fruizione più sicura e soddisfacente delle bellezze del nostro territorio.

Un punto centrale del progetto è l'apertura dell'Infopoint "L’Officina del Mare", un servizio pensato per favorire l’orientamento dei turisti, ma anche per garantire un’assistenza continua durante il soggiorno, con informazioni dettagliate sui servizi disponibili, la sicurezza e le modalità di accesso alla spiaggia. Il punto di riferimento si propone di soddisfare le necessità di socialità e salute di coloro che necessitano di un supporto aggiuntivo, creando un ambiente di accoglienza e inclusività.

Non solo accoglienza, ma anche divertimento e sport: una delle componenti più innovative del progetto riguarda l'introduzione di esperienze ludico-sportive di vela. Questa attività, che sarà disponibile per cittadini e turisti diversamente abili, mira a rendere il mare non solo un luogo di svago, ma anche un’opportunità per migliorare l'inclusione sociale, regalando esperienze uniche a chi solitamente ha meno accesso a queste attività.

Il sindaco Corrado Cuccurullo, in occasione dell’inaugurazione, ha sottolineato come il progetto rappresenti un’importante evoluzione del concetto di turismo inclusivo, un settore sempre più centrale nella crescita sociale e culturale della città. “Marina del Sole” è un passo verso la creazione di un turismo che non lascia nessuno indietro, mirando a una totale inclusività, dove ogni persona, indipendentemente dalle proprie capacità, possa godere delle bellezze naturali e delle opportunità che il nostro territorio offre.

In un contesto di crescente attenzione al benessere sociale, questa iniziativa si colloca come un esempio virtuoso di come è possibile unire la tutela della salute, la socialità e la valorizzazione del patrimonio naturale. Il progetto è un segno tangibile dell’impegno della città di Torre Annunziata verso un futuro più accessibile e inclusivo, dove ogni cittadino e turista, indipendentemente dalle proprie difficoltà, possa sentirsi parte integrante di una comunità accogliente e solidale.

Con l’avvio di “Marina del Sole”, Torre Annunziata conferma il proprio impegno nel promuovere un turismo che non solo valorizza le risorse locali, ma che allo stesso tempo risponde alle esigenze di una fetta della popolazione che troppo spesso rimane ai margini delle proposte turistiche tradizionali.