A cura della Redazione

La Notte di San Lorenzo, secondo la tradizione, trae origine da una leggenda del martirio di San Lorenzo, il quale fu arso vivo su una graticola. Si narra che, nel momento della sua morte, la forma delle stelle cadenti ricordasse i tizzoni ardenti che hanno portato il santo alla sua tragica fine.

Il picco durante il quale è facile avvistare le stelle e nel quale sono più numerose, cade fra il 10 e il 14 agosto, momento in cui l’orbita della Terra si sovrappone maggiormente alla scia di detriti. Il momento clou del 2023 è fra le ore 22,00 del 12 agosto e le ore 04,00 del mattino del 13 agosto.

Nella notte trascorsa, molte persone si sono radunate in spiaggia per assistere al fenomeno delle stelle (pardon meteore) cadenti. Anche a Torre Annunziata l’arenile pubblico di via Marconi (lido Mappatella) ha visto la presenza di molti giovani. E stamattina, purtroppo, erano ben evidenti le “tracce” del loro passaggio (per lo più bicchieri di plastica, bottigliette, lattine, buste lasciati sulla sabbia).

Ora ci sarà stato pure qualcuno che avrà raccolto i rifiuti e sversati negli appositi contenitori, ma viste le condizioni della spiaggia in cui si trovava stamattina, pochi lo avranno fatto.

Comunque i bagnanti che si sono recati al mare in mattinata hanno trovato l’arenile pubblico pulito grazie all’intervento di 6 percettori del reddito di cittadinanza, guidati dal dipendente comunale Andrea Gallo, che ogni mattina dalle ore 6,00 alle ore 8,00 provvedono a ripulire la spiaggia.

Questa notte il lido Mappatella sarà nuovamente affollato di persone con gli occhi rivolti verso il cielo ad osservare le stelle cadenti...