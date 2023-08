Dopo i recenti lavori della Gori per il collettamento dei reflui fognari del comune di Torre del Greco, lavori che hanno riguardato anche Torre Annunziata, e in particolare via Caravelli, via Gino Alfani e via Fusco, l’azienda ha provveduto a fare asfaltare le strade oggetto degli interventi.

Fin qui tutto nella normalità, anche se il Comune avrebbe potuto pretendere dalla Gori, visto i disagi causati dalla chiusura per oltre un anno di via Fusco, di completare la pavimentazione di via Gino Alfani fino all’incrocio con Rampa Nunziante. Invece ora ci troviamo con una strada asfaltata a metà…

Quello che ci preme sottolineare, invece, è la parzialità dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata dalla Gori. Come si può notare nella foto che pubblichiamo, all’incrocio tra via Caravelli e via Prota c’era un’aiuola spartitraffico con una palma piantata al centro. Ora, invece, a lavori terminati già da un bel po’, ci ritroviamo con dei new jersey di plastica e con un segnale di direzione obbligatoria a sinistra.

La domanda che ci poniamo è: “L’Ufficio tecnico comunale è al corrente di questa mancanza e, qualora lo fosse, cosa ha fatto per far ripristinare lo stato dei luoghi antecedente i lavori?”.

Cosa più grave sarebbe, invece, se l’Utc fosse all’oscuro di tutto ciò, ma non lo osiamo neppure immaginare. In tal caso, la nostra segnalazione servirebbe per mettere in campo la procedura affinché la ditta esecutrice dei lavori ripristini lo stato dei luoghi all’incrocio tra via Caravelli e via Prota.