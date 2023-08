A cura della Redazione

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso per ondate di calore.



In particolare si prevedono, sulla città di Napoli, nella giornata di domani, sabato 19 agosto, condizioni metereologiche da bollino giallo (con condizioni metereologiche che possono precedere il livello 2) e nella giornata di domenica 20 agosto, condizioni metereologiche da bollino arancione (temperature elevate e condizioni metereologiche che possono avere effetti negativi sulla salute).



In questi casi le fasce più a rischio sono le persone anziane, i neonati e i bambini, le donne in gravidanza, gli ammalati cronici e le persone senza fissa dimora.



Cercare di limitare l'uso dell'auto o di evitarla per lunghi tragitti nelle ore più calde della giornata e di prestare attenzione ai bambini, assicurandosi che siano in posti arieggiati, non esposti al sole e che bevano adeguatamente acqua.