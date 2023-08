A cura della Redazione

Pubblicato l’appalto per l’affidamento dell’Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori, finanziati con Fondi PNRR, per la messa in sicurezza delle parti condominiali degli alloggi del rione Penniniello (isolati 9-15), di proprietà comunale, per un importo di 3.859.700 euro.

Sono previsti, inoltre, lavori di demolizione e ricostruzione di un locale da adibire a mensa ad uso scolastico presso l’I.C. G. Leopardi di via Cavour per un importo di 489.250 euro.

Altri 2 milioni di euro, infine, andranno a compensare l’adeguamento prezzi o ulteriori lavori supplettivi. L’importo della procedura è pari ad 5 milioni e 350mila euro. La durata dell’Accordo Quadro sarà pari a 3 anni dalla data di stipula.