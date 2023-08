A cura della Redazione

Concluso lo sciame sismico che ha interessato l'area flegrea in questi giorni. Iniziato alle 4.48 del 21 agosto, è stato caratterizzato da ben 44 eventi, con magnitudo massima rilevata pari a 2.5.

In precedenza, il 18 agosto, si era verificato un terremoto di magnitudo 3.6.

Il termine della sequenza bradisismica è stato comunicato ufficialmente dall'Osservatorio Vesuviano al Comune di Pozzuoli.

«I fenomeni sismici degli ultimi giorni rientrano in una normale fase di crisi bradisismica - ha spiegato il sindaco Gigi Manzoni -. Tutte le azioni finora poste in essere sono state condivise e valutate positivamente anche dalla Direzione generale della Protezione Civile regionale. Tuttavia ho formalizzato una richiesta di incontro “ad horas” al Ministro della Protezione Civile nazionale, Nello Musumeci: è fermo intendimento di quest’Amministrazione comunale coinvolgere ulteriormente anche il Governo centrale su tale particolare situazione. Vogliamo, a tutela dei nostri concittadini, adottare ogni ulteriore misura di prevenzione e di mitigazione del rischio».

Per il primo cittadino, «la città di Pozzuoli necessita di provvedimenti ad hoc e di appositi e specifici stanziamenti di risorse, da destinare prioritariamente all’attività di verifica e di eventuale adeguamento di tutti i fabbricati, anche di proprietà privata, per i quali non è possibile intervenire con fondi del bilancio comunale».