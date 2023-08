A cura della Redazione

Si è spento a 80 anni il dott. Enrico Boccia, stimato cardiologo di Torre Annunziata e titolare dell'omonimo centro medico in via dei Mille.

Lascia la moglie Rita Acciaio e i tre figli Fabio, Vittorio e Dario. Aveva sette nipoti, due dei quali con il suo nome.

Le esequie si celebreranno nel pomeriggio di oggi, martedì 29 agosto, alle ore 15,45 alla Basilica della Madonna della Neve.

Il dottore Boccia ha rappresentato una vera e propria istituzione nel campo medico, fondando il centro cardiologico e di medicina del lavoro, con oltre 40 anni di attività e tuttora punto di riferimento per numerosi pazienti di tutto il comprensorio. Un'eredità raccolta dal figlio Vittorio, anche lui medico.

La sua vita è stata contraddistinta anche dall'impegno politico nella città oplontina, ricoprendo la carica di consigliere comunale dal 2007 al 2012, e candidandosi alle elezioni provinciali del 2009.

Nel 2021 ha ricevuto dall'Ordine dei Medici di Napoli la medaglia per i suoi 50 anni di professione. In quell’occasione, il figlio Dario gli dedicò un bellissimo post su Facebook: "Oggi la medaglia più importante l'ha vinta mio padre ricevendo un Encomio Dall'Ordine dei Medici di Napoli per 50 anni di Professione Medica. Lui che, a quasi 80 anni, tutte le mattine alle 7.30 è già nello studio a fare visite e la sera non torna a casa mai prima delle 22. Lui che a quasi 80 anni con due specializzazioni, in Medicina Interna e Cardiologia, cena, guarda un po' di tv e poi se ne va a studiare. Lui che a quasi 80 anni in piena pandemia ha fatto il pazzo a destra e a manca offrendosi anche come volontario nei reparti di emergenza...".

Alla famiglia del dott. Boccia va il cordoglio e la vicinanza di tutta la redazione di TorreSette.