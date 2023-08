A cura della Redazione

Ulteriore proroga dell'allerta meteo in Campania, in precedenza in vigore fino alle 8 di domattina. La Protezione Civile ha esteso l'avviso di criticità idrogeologica "gialla" fino alle ore 20 di mercoledì 30 agosto ma solo per la fascia costiera.

In particolare, saranno ancora interessate da temporali improvvisi e intensi, caratterizzati da rapida evoluzione, raffiche di vento, grandine, le zone della Piana Campana, dell'area vesuviana, della penisola sorrentina-amalfitana, dell'Alto e Basso Cilento, del Tusciano, della Piana e dell'Alto Sele, dei Monti di Sarno e Picentini.

Nel resto del territorio si passerà al codice verde, ossia assenza di eventi significativi sul piano meteo-idrogeologico.