Sopralluogo dei tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) di Torre Annunziata al II Circolo didattico “Giancarlo Siani” di via Tagliamonte a meno di due settimane dall’apertura dell’anno scolastico.

Da quanto si è appreso, sembrerebbe che una parte dell’istituto non sia agibile e che, pertanto, ci sarebbe uno stravolgimento nella programmazione delle lezioni.

Infatti, per una indisponibilità di una quindicina di aule, si prevedono doppi turni per le classi seconde/quinte presso la scuola media Pascoli. Le classi prime invece andrebbero ad occupare l’edificio della materna. Questa situazione di precarietà – per quello che apprendiamo - dovrebbe durare sino alla fine dell’anno 2023.

E’ innegabile che tale situazione stia creando polemiche e scompiglio tra i genitori degli alunni, che si sono trovati improvvisamente davanti ad una problematica inimmaginabile a pochi giorni dall’inizio delle lezioni. La domanda che si pongono è perché solo ora è si venuto a conoscenza di tale inagibilità, a distanza di tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico.