A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, scoppia il caso del 2° Circolo didattico “Giancarlo Siani” di via Tagliamonte a Torre Annunziata.

Una parte dell’istituto risulta non agibile e ciò crea enormi difficoltà per la normale funzionalità delle attività didattiche. Si parla di trasferire gli alunni dalle seconde alle quinte elementari alla scuola media “Pascoli” e attuare i doppi turni. Mentre le prime classi andrebbero dislocate presso la struttura scolastica della materna sempre del 2° Circolo.

Sull’argomento è intervenuto il segretario cittadino del Partito Democratico, Giuseppe Manto, che ha indirizzato una lettera al commissario straordinario Enrico Caterino con valutazioni e proposte del partito.

“Trasferire gli alunni in altri istituti comporterebbe per ragazzi e genitori una serie enorme di difficoltà per vari motivi - afferma Manto -. Ci sono genitori che lavorano, ragazzi che praticano discipline sportive e culturali nelle ore pomeridiane, altri che seguono percorsi terapeutici di logopedia, e quant'altro.

In qualità di segretario cittadino del Partito Democratico, mi permetto di suggerire alla Commissione straordinaria di valutare la possibilità di destinare agli alunni aule disponibili in altri istituti scolastici in modo da evitare il doppio turno. Mi riferisco alla scuola di via Isonzo, all’ex scuola Manzoni di via Parini o all’istituto delle suore “Madre Remigia”. Inoltre, per non creare difficoltà al personale docente, suggeriamo di spostare le classi per moduli, in modo da evitare che i docenti debbano trasferirsi da una struttura all'altra”.

Infine il segretario Manto invita la Commissione a prendere in considerazione le sue proposte e si rende disponibile per qualsiasi tipo di collaborazione nell’interesse della collettività.