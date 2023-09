Via alla terza edizione de "Note per un concerto che va oltre il tempo", la kermesse organizzata dall’Associazione "Amici di Anita Sorrentino" di Torre Annunziata, che ogni anno offre l’opportunità, ai giovani e ai meno giovani, di esprimere il proprio talento in qualsiasi campo artistico.

Boom di iscrizioni quest’anno. Più di cinquanta ragazzi hanno aderito alla manifestazione: gruppi di ballerini, musicisti, cantanti, scrittori. Un mix di talenti che delizieranno la platea del teatro dell’Istituto delle Suore Maria Mazzarello in via Cavour a Torre Annunziata, il giorno 8 settembre 2023, alle ore 19,30.

La serata sarà presentata da tre giovani talenti del nostro territorio, quali Rita Scognamiglio, del Gruppo "O Pazzariello" cantante, Esmeraldo Napodano, attore/ regista, e Pasquale Nastri, attore, recentemente apparso in tv su Rai 1 nella fiction Il Commissario Ricciardi 2, interpretando l’autista Arturo.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, rappresenta una splendida occasione per tutti quelli che vogliono avvicinarsi al mondo dell’arte, ed è uno stimolo ad impegnarsi in discipline che richiedono doti e molta passione.

Il progetto "Note per un concerto che va oltre il tempo" è organizzato dall'associazione "Amici di Anita Sorrentino", grazie all’impegno di Pina Balzano, Biagio Sorrentino, le professoresse del Liceo Pitagora, Annamaria Raiola ed Elisa Esposito che da anni abbracciano la causa dell’associazione. Dare un faro, un’opportunità di crescita a molti giovani che tropo spesso si ritrovano a vivere in un contesto inadatto non riuscendo a manifestare la loro arte o il loro talento.

Ospite della serata Fuliggine, giovane cantante, figlia di Monica Sarnelli.

E’ importante sottolineare che l’associazione "Amici di Anita Sorrentino", nasce da una tragedia. Il nome stesso ricorda la giovane 15enne che 25 anni fa lasciò questa terra lasciando nello sconforto un’intera famiglia e comunità. Unica testimonianza di tale gesto una lunga lettera che l’Angioletto, cosi chiamata Anita, ha voluto lasciare ai tanti che l’hanno conosciuta e amata. Un talento locale, una ragazza dolce brillante, solare e amica di tutti. Da quel gesto, Pina e Biagio, genitori di Anita, trasformano il loro dolore in forza e iniziativa. Nasce così il laboratorio teatrale Anita Sorrentino, al liceo Pitagora e l’associazione che da oltre 25 anni, nel silenzio, si adopera in favore di tante fondazioni umanitarie, mirando a portare avanti un progetto: dare ai giovani uno strumento concreto, una possibilità di esprimersi.

Fatti non parole. Ecco che da tre anni prende piede la kermesse "Note per un concerto che va oltre il tempo", e anche quest’anno giovani e meno giovani avranno la possibilità di sentirsi protagonisti ed esprimere il loro talento.