A cura della Redazione

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 8 settembre, sarà possibile a Torre Annunziata ritirare i libri scolastici presso le rivendite accreditate mediante le cedole librarie per la scuola primaria (elementari). Gli utenti (solo quelli residenti nella città oplontina) interessati dovranno avere a portata di mano il codice fiscale dello studente.

Nel caso in cui il codice fiscale non fosse presente nel database, al quale sono collegate tutte le librerie accreditate, ciascun genitore o esercente la potestà genitoriale dovrà assicurarsi che la segreteria della Scuola frequentata abbia trasmesso i dati anagrafici dell’alunno/a all’Ufficio proposto dell’Ente comunale, e che soprattutto li abbia trasmessi corretti.

I testi che vengono forniti gratuitamente variano in ragione della classe frequentata. In sintesi, per la prima classe, sono quello della I classe, Religione - vol. I, e Lingua straniera. Per la seconda e terza classe, il sussidiario e il libro di Lingua straniera, per la quarta classe, il Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle discipline, Religione - vol. II, Lingua straniera. Infine, per la classe quinta, il Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle discipline, Lingua straniera.

Possono presentare domanda anche gli studenti residenti nel Comune di Torre Annunziata, ma frequentanti scuole aventi sede in altre regioni che non assicurino la fornitura della cedola.

Gli studenti residenti a Torre Annunziata, ma frequentanti scuole aventi sede in altri Comuni della Campania, devono presentare domanda ai Comuni della scuola frequentata.

Per quanto riguarda le librerie accreditate con il Comune oplontino, queste sono ubicate tra Torre Annunziata (Cartolibreria MARGIÒ di via Maresca, 38; Edicola BAMBÙ di Corso Umberto I, 367); Boscoreale (Libreria CASA DEL RISPARMIO di via Marra, 23); Castellammare di Stabia (Libreria MOLINARI di via Marconi, 71; Libreria IL PAPIRO di via Fontanelle, 63); Pompei (Cartolibreria BONAGURA di via Ten. Ravallese, 12; Libreria GIAMBURRASCA di via Lepanto, 74/80; Cartolibreria LA FAVOLA di via Piave, 22; Libreria Edicola TUTTOSCUOLA di via Astolelle, 73); Torre del Greco (Cartolibreria TUTTOSCUOLA di via Marconi, 13)