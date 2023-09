A cura della Redazione

La scuola sta per iniziare e occorre materiale scolastico per i bambini in difficoltà.

Per questo, l'associazione Ubuntu, in collaborazione con la Libreria e Biobar Libertà, fa appello alla generosità dei cittadini, invitando chi può a donare beni scolastici di prima necessità, possibilmente nuovi, per riempire le cartelle dei bambini in difficoltà.

Si ricercano zaini, quaderni, penne, matite colorate e tutto ciò che serve a scuola.

La raccolta sarà effettuata venerdì, 8 settembre dalle ore 17 alle ore 19, presso la Libreria Libertà di Torre Annunziata.