A cura della Redazione

Pubblicate le graduatorie degli ammesi agli asili nido dell'Ambito Sociale N30, che comprende i Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

Sono 42 i bambini tra i 3 e i 36 mesi, residenti a Torre Annunziata, che frequenteranno per l'anno educativo 2023/2024 la struttura di via Parini. A questi si aggiungono gli 8 residenti a Trecase.

A Boscotrecase invece ne sono stati ammessi 20, così come a Boscoreale che verranno accolti nelle strutture dei due Comuni.

Altri 30 posti (in tutto sono 120) verranno assegnati a seguito dell'apertura del "nido" di via Isonzo a Torre Annunziata (per bambini residenti solo nella città oplontina) e collocatisi dalla posizione 43 alla posizione 72 della medesima graduatoria, salvo rinunce che consentiranno ulteriori scorrimenti della graduatoria..

Per consultare le graduatorie (inclusi i soggetti ammissibili per scorrimento ed esclusi) clicca qui.

Contestualmente, sono stati pubblicati anche gli elenchi dei bambini ammessi al servizio di ludoteca per l'infanzia (6-36 mesi) dell'Ambito, in tutto 68 quelli che vi parteciperanno tra le sedi di Torre Annunziata, Trecase e Boscoreale. Per visionare le graduatorie, clicca qui.