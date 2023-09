A cura della Redazione

Riaprono le scuole a Torre Annunziata tra dubbi e speranze, ma anche con tanto entusiasmo.

Migliaia di alunni e studenti si apprestano ad iniziare un nuovo anno scolastico, lasciandosi alle spalle gli anni bui del Covid.

Tra tutti gli istituti scolastici torresi ce n’è uno che non parte sicuramente con il piede giusto. E’ il 2° Circolo didattico “Giancarlo Siani”, che presenta problemi strutturali tali da indurre parte degli studenti di frequentare il turno pomeridiano presso la scuola media Pascoli.

Una decisione non gradita soprattutto ai genitori per le oggettive difficoltà a cui inesorabilmente andranno incontro, anche se questa situazione di precarietà non dovrebbe durare a lungo.

Ne è ben consapevole la dirigente Lucia Massimo che ha augurato ai suoi alunni un buon anno scolastico attraverso un messaggio sul sito del 2° Circolo “Siani”.

“Il suono della campanella è ormai partito per segnare l'inizio del nuovo anno scolastico - scrive la dirigente -, inizio che per noi ha un "significato particolare" fatto di preoccupazioni, speranze, lavoro, ma soprattutto di tanta "voglia di farcela" pur tra mille difficoltà.

Un ringraziamento va a tutti quanti hanno collaborato per assicurare la scuola ai nostri bambini, per un sereno e tempestivo avvio dell'anno scolastico.

A tutti quei genitori che hanno avuto fiducia nel nostro lavoro, alla Dirigente della S.M.S. "G. Pascoli" Daniela Flauto per la disponibilità e il supporto organizzativo, alla Commissione e all'Ufficio tecnico per la presenza e la disponibilità nel risolvere i problemi.

Un plauso particolare va al Presidente Catello Di Martino e ai membri del Consiglio di Circolo, sempre partecipativi e propositivi, il cui aiuto è stato fondamentale per l'avvio dell'anno scolastico.

Un grazie a tutto il personale per la grande serietà e professionalità dimostrata, per il superlavoro effettuato per fronteggiare la situazione di emergenza.

Buon anno scolastico a tutti noi…”.