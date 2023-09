Suonano le campanelle. Si torna a scuola. Da due giorni sono state riprese le attività scolastiche. Tra polemiche e problematiche, alunni e studenti di Torre Annunziata sono tornati nelle aule.

L’11 settembre è stata la volta dei nuovi arrivati alla scuola media “Giovanni Pascoli”.

Da anni ormai, l'istituto di via Tagliamonte, diretto dalla professoressa Daniela Flauto, accoglie i nuovi iscritti a suon di musica, canti e spettacolo. E’ risaputo che la “Pascoli” è nota per le sue classi musicali.

Il coro e i musicisti, guidati dal professore Enrico Vicinanza, anche quest’anno hanno dato il benvenuto agli alunni intonando canzoni e melodie con flauti.

La voce del piccolo Bruno, ex alunno della “Pascoli” oramai iscritto al Liceo, ha voluto omaggiare genitori e allievi con il suo Canto Libero.

“Benvenuti alla “Pascoli” - ha esordito la dirigente Daniela Flauto -. Vedere sempre volti nuovi così delicati e pieni di vita mi riempie il cuore di gioia. Ricordiamo l’importanza dell’educazione e non solo scolastica. Dobbiamo unirci tutti noi adulti per fornire gli strumenti giusti a questi ragazzi in modo che possano avere un degno futuro”.

Attraverso sketch, canti e balli, gli alunni delle seconde e terze hanno dato il benvenuto ai tantissimi nuovi iscritti che iniziano un nuovo percorso di formazione.

Ma non è tutto. Ancora un giorno di accoglienza speciale ieri mattina. La “Pascoli” ospiterà per qualche mese, grazie alla disponibilità della dirigente Flauto, gli alunni delle classi quinte del Secondo circolo “Giancarlo Siani”, istituto parzialmente indisponibile per lavori di ristrutturazione.

In fondo anche questo è insegnamento: porgere una mano a chi è in difficoltà. La scuola è una comunità di bambini e ragazzi che amano condividere, conoscere e, perché no, anche adattarsi a quelle che sono i cambiamenti di una società. Anche questo è imparare. Troppo presto? Ma a bambini basta poco per essere felici. E ieri nell’atrio della "Pascoli" erano tutti contenti e sereni.