Domenica 24 settembre, a 704 anni dalla fondazione del culto dell'Annunziata e della nascita di Turris Annunciatae (19 settembre 1319), le Associazioni Don Pietro Ottena e Progetto Cripta presentano la rievocazione storica della ricorrenza.

Il corteo storico partirà alle ore 19,30 da Palazzo D’Alagno, in via De Simone, con la rievocazione teatralizzata dell'evento nella Basilica della Madonna della Neve in piazza Giovanni XXIII della Pace.

Parteciperanno alla rievocazione storica gli attori: Esmeraldo Napodano, Tommaso Tuccillo, Angelantonio Aversano, Alfonso Cirillo, Sabrina Oliva, Annamaria Balzano. Trombettista: Angela D'Ammora. Coreografie a cura del Maestro Massimo de Rogatis - Ballet Studio. Abiti e Corteo Storico a cura Associazione Rievocatori Storici Fantasie d'epoca. Regia a cura di Angelantonio Aversana

La manifestazione è patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comune di Torre Annunziata nell’ambito del progetto “Costruiamo gentilezza - Capitale in Rete Nazionale 2024”.

Collaborano all’evento Rotaract Torre Annunziata, Costruiamo Gentilezza, Centro Studi Niccolò D'Alagno, Associazione Rievocatori Storici Fantasie D'epoca, Ballet Studio, I.S. Cesaro Vesevus, ISS Marconi Galilei, Liceo Artistico Giorgio de Chirico, I.S.IS Graziani, Misericordia.