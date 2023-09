A cura della Redazione

E' stato somministrato nel primo paziente affetto da epatocarcinoma senza effetti secondari acuti il vaccino Hepavac-201, il primo vaccino al mondo per il tumore epatico contro numerosi target molecolari, promosso e sponsorizzato dall'Istituto dei tumori Pascale di Napoli.

Altri tre pazienti sono in lista d'attesa per cominciare il trattamento nelle prossime settimane, rende noto il Pascale.

"Lo sviluppo del vaccino è cominciato nel 2013 ed essere arrivati alla seconda sperimentazione clinica in così pochi anni è un risultato eccezionale per un progetto traslazionale sviluppato in una struttura pubblica - sottolinea la nota dell'Istituto Tumori - I risultati saranno disponibili entro giugno 2024.

La sperimentazione permetterà di valutare la tollerabilità del vaccino e la sua capacità di indurre una risposta immunitaria. In totale saranno arruolati 10 pazienti".