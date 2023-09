A cura della Redazione

Ancora disagi sulla Circumvesuviana. Da stamattina, tra maltempo e guasti, la circolazione ferroviaria procede a singhiozzo, al momento in particolare sulla tratta Scafati-Poggiomarino.

Qui, a causa di un disservizio tecnico, i passaggi a livello sono rimasti aperti e quindi i convogli non transitano per motivi di sicurezza.

Stamane, treni bloccati tra le stazioni di Torre Annunziata e Poggiomarino (e viceversa), per via degli allagamenti dovuti all'abbondante pioggia verificatisi a Pompei e Scafati. La circolazione è poi ripresa regolarmente in entrambe le direzioni.

Alcuni treni sono stati poi soppressi per i motivi più svariati. Insomma, nulla di nuovo, così come sono ormai routinarie le "odissee" dei viaggiatori che utilizzano la Circum.