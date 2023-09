A cura della Redazione

Se stai pensando di fare un regalo importante ad un appassionato di orologi, ma non sai proprio come orientarti in questo mondo per scegliere correttamente un articolo che un appassionato possa apprezzare può risultare apparentemente difficile.

Allo stesso tempo, sono tanti gli aspetti a cui prestare attenzione e i brand di orologeria maschile specializzati in questo tipo di produzioni.

In questo articolo, troverai qualche suggerimento per scegliere il tuo modello con oculatezza.

Brand specializzati nella produzione di preziosi di questo tipo

Il primo elemento che ti aiuterà a scegliere un orologio elegante evitando errori grossolani consiste nello scegliere brand specializzati.

Brand come Eberhard, ad esempio, concepiscono l’orologio unicamente come esclusivo.

Ogni modello è prezioso,iconico e studiato in ogni dettaglio, ergonomico e differente da tutti gli altri.

Se stai cercando di regalare un orologio di lusso ad un appassionato, ma non disponi delle conoscenze tecniche adeguate per distinguere un orologio curato in ogni dettaglio da un modello più commerciale, basarsi sull’importanza e la storicità del brand può aiutarti a minimizzare gli errori ed assicurarti di fare il regalo giusto.

Analizza i materiali di produzione dell’orologio

Potrebbe sembrare una banalità, ma la qualità di un orologio si evince anche dai suoi materiali di produzione.

Gli orologi di lusso più famosi vengono prodotti in acciaio speciale.

La pelle del cinturino è sempre naturale ed autentica in alligatore

Altri cinturini possibili sono in caucciù naturale,comodi e flessibili.

Da non dimeticare la possibilità di scegliere l'orologio con un cinturino braccialato in acciaio puro.

Difficilmente, inoltre, il vetro degli orologi maschili migliori verrà realizzato in vetro semplice.Vetri Zaffiro antigraffio rappresentano già un chiaro indicatore della preziosità dell’orologio che stai guardando.

Assicurati che gli orologi da uomo che più hanno attirato la tua attenzione siano realizzati con materiali pregiati, se il tuo obiettivo è stupire e regalare ad un appassionato un gioiello che non potrà fare a meno di apprezzare.

Certificazioni e brevetti

Un orologio di lusso presenterà sicuramente elementi esclusivi e brevettati. Che si tratti della forma specifica del suo quadrante, o della sua meccanica di funzionamento, la presenza di elementi brevettati ed esclusivi tende ad aumentare il valore di un orologio, nonché la sua appetibilità agli occhi degli appassionati.

Meccanica di precisione

Gli orologi di lusso migliori hanno i movimenti meccanici.

Il movimento di questi orologi prende il nome di Calibro.

I migliori sono i movimenti meccanici Swiss-made a carica manuale oppure automatica e presentano più di quaranta ore di riserve di carica.

Il movimento meccanico di precisione è il risultato dell’artigianato orologiaio. I movimenti sono progettati da maestri orologiai che combinano conoscenze di stampo ingegneristico con quelle tramandate nella tradizione orologiaia locale.

Paesi come la svizzera, in particolare, sono famosi per la produzione di meccaniche brevettate e movimenti di manifattura che diventano, con il tempo, l’elemento distintivo principale dei relativi brand di orologeria.

Trova orologi con una storia

Se stai cercando il regalo perfetto per un appassionato di orologeria, prediligere i modelli storici che completano la sua collezione dovrebbe essere un assoluto must.

Modelli come lo Scafograf 300 della Eberhard, per esempio, sono una soluzione facile e veloce che può immediatamente venirti in aiuto.

Lo Scafograf è uno dei modelli considerati iconici di questo brand. Linee, forme e design si rifanno ad un modello di questo brand in produzione negli anni ‘50, in cui uno degli elementi distintivi di questo brand venivano valorizzati anche nel design di ogni modello: la loro maestria nella produzione di orologi subacquei.

Com’è possibile intuire anche dal nome di questo modello, gli articoli di questa linea tendono a fondere elementi di modernità con dettagli e particolari che richiamano il modello a cui è ispirato.

Ghiera in ceramica antigraffio,movimento automatico e grado di impermeabilità superiore alla media.

Modelli di orologi iconici, che hanno una storia e rispecchiano modelli che hanno segnato una svolta nel mondo dell’orologeria rappresentano un modello che un appassionato non potrà che apprezzare, per poter completare la propria collezione con modelli classici e potersi concedere acquisti più moderni ed in linea con i propri gusti perché già in possesso dei “must-have”.

A prescindere dal tipo di orologio che andrai ad acquistare, uno degli elementi imprescindibili nella scelta di un regalo, oltre al tenere altamente in considerazione il livello di conoscenza e il tipo di collezione posseduta dalla persona a cui andrai a regalarlo, è trovare un equilibrio tra la ricercatezza dell’orologio e lo stile ed il design del prezioso che ti accingi ad acquistare, per dare risalto alla scelta di un articolo che possa essere apprezzato per la sua ricercatezza, ma anche per quanto rispecchi lo stile della persona che dovrà indossarlo.