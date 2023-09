È scomparso stamattina, per un malore improvviso, Luigi Cuomo, titolare del pastificio artigianale “Pasta Storta”, in via San Francesco di Paola 16, a Torre Annunziata.

Da tanti anni insieme alla moglie Michelina Cardone, e poi anche ai figli Salvatore e Vincenzo, alle nuore Angela e Bruna, continuava la tradizione di famiglia del suocero Vincenzo Cardone, operaio dell’Arte Bianca nel pastificio “Gallo” che già dal 1959 produceva e vendeva pasta fresca in casa con la moglie Anna Cira Zincone.

Luigi era un gran lavoratore, dedito alla famiglia e innamorato del suo mestiere di pastaio, tanto da ingrandirne di continuo l’attività passando dalla pasta fresca a quella ripiena, gourmet e secca. Il suo laboratorio e punto di vendita è stato sempre affollatissimo da tanti affezionati clienti che soprattutto nel fine settimana non rinunciano alla sua ottima pasta. Il suo dolce sorriso li accoglieva e con parole suadenti li consigliava sulle sue specialità culinarie.

Luigi lascerà un vuoto incolmabile nel mondo della pasta torrese, ma la famiglia, nel suo ricordo, sicuramente saprà rinnovarne ogni giorno la memoria a quanti lo hanno stimato e voluto bene.

Le mie personali, affettuose e commosse condoglianze a mia cugina Lina, ai suoi fratelli e sorelle, ai figli e alle nuore. Alle quali associo quelle di tutta la redazione di Torresette. I funerali si svolgeranno domani alle ore 16 presso la Basilica della Madonna della Neve.