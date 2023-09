A cura della Redazione

Che le strade di Torre Annunziata siano diventati dei veri e propri percorsi ad ostacoli è ormai risaputo. Che anche i marciapiedi siano in uno stato pietoso, soprattutto laddove la pavimentazione è stata eseguita con tozzetti di porfido, è altrettanto risaputo.

Tuttavia basta una pioggia un po’ più intensa per aggravare ulteriormente la situazione. Questo perché le varie toppe di asfalto messe per riparare le buche per strada vengono spazzate via da una pioggia più copiosa. E il quadro della situazione è proprio quello rappresentato dalla foto in basso, dove precedenti rappezzi lasciano il posto a vere e proprie voragini per strada.

La situazione dei marciapiedi è, sotto certi aspetti, ancora più grave perché coinvolge direttamente le persone e non le auto. I marciapiedi di corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III sono stati pavimentati con sampietrini. Allora basta che ne salti uno e ne saltano a catena tanti altri. Ed è proprio questa la situazione che si presenta camminando lungo i marciapiedi del corso.

La Commissione straordinaria, vista la mancanza di manodopera per manutenere le strade cittadine, ha affidato per 5 anni la gestione della manutenzione ordinaria delle strade attraverso un appalto a base d’asta di 3 milioni di euro, aggiudicato ad una società che ha proposto un ribasso del 40 per cento. Si spera solo che i lavori inizino presto, prima della stagione invernale.

Intanto qualche buontempone è andato giù pesante, rappresentando con un cartello poggiato per terra il suo malessere per questo stato di cose. Parole pesanti e offensive che per la loro volgarità non condividiamo ma che comunque trasmettono lo stato d'animo di forte indignazione della popolazione.