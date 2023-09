A cura della Redazione

Lavori di manutenzione quinquennale della viabilità comunale e delle relative pertinenze a Torre Annunziata: l’appalto è stato affidato all’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) Demetra srls La Fenice srl con sede a Roma, con un ribasso del 40 per cento sul prezzo a base d’asta dell’importo di 3 milioni di euro.

Con questo intervento finalmente non dovremmo più vedere buche per strada e neppure sui marciapiedi, oggetto di imprecazioni da parte di pedoni e automobilisti. Senza parlare del danno economico per le casse comunali a causa delle continue liti giudiziarie tra privati e Comune.

La Commissione straordinaria è arrivata a questa decisione per il progressivo invecchiamento del personale senza il necessario turn over, che ha comportato il pensionamento di tutto i dipendenti destinati alle piccole manutenzion e privando, di fatto, l’Ufficio Tecnico del personale adeguato ad eseguire anche i lavori di minore entità.

E i risultati si vedono in ogni angolo di strada: buche dappertutto, soprattutto durante le giornate di pioggia che spazza via anche le toppe di asfalto messe alla men peggio su qualche “voragine” apertasi in precedenza.

Ora per 5 anni dovremmo stare tranquilli. Ma sarà veramente così?