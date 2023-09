A cura della Redazione

Ripubblicato l’appalto per l’affidamento dei lavori di “realizzazione infrastrutture di fibra ottica e installazioni pali sul territorio” al servizio del progetto di videosorveglianza “Torre Annunziata Sicura 4.0”.

L’importo complessivo dell’appalto è di circa 230mila euro e lo stesso verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. L’offerta da parte delle ditte interessate dovrà pervenire in via telematica entro le ore 18,00 del 2 ottobre 2023.

E questa la terza volta che viene pubblicato l’appalto per la videosorveglianza sul territorio di Torre Annunziata. In precedenza la gara è stata annullata per due volte: la prima nel 2021 per autotutela e la seconda qualche giorno fa per un errore nel computo metrico allegato alla scheda di offerta, dopo che l'appalto era stato anche aggiudicato.

La pubblicazione del nuovo bando è avvenuta in tempi abbastanza rapidi. Si spera solo che questa sia la volta buona e che finalmente la città possa dotarsi di un impianto di videosorveglianza efficiente che possa fare da deterrente ed essere d’aiuto alle Forze dell’ordine nelle proprie indagini.