Quando si è alle prese con la costruzione di casa, è molto importante prendere decisioni che incideranno significativamente sui lavori che si dovranno compiere prima del proprio effettivo trasferimento in una specifica abitazione.

Ancora, anche se sei alle prese con la ristrutturazione di una stanza della casa in cui vivi attualmente, maggiori e più invasivi saranno i lavori che andrai ad eseguirvi, maggiore sarà il periodo di tempo di attesa che dovrai sostenere prima di vivere quell’ambiente.

La scelta del riscaldamento dell’acqua in una stanza come il bagno è fondamentale.

Perché conviene ancora oggi optare per uno scaldabagno?

In questo articolo ti elencheremo tutti i motivi e le situazioni in cui questa modalità di riscaldamento dell’acqua è la soluzione migliore.

Meno costoso e più facile e veloce da installare

Gli scaldabagni sono generalmente più semplici e meno costosi da installare se paragonati alle caldaie. Se stai cercando una soluzione veloce, facile da installare e meno costosa in generale per riscaldare l’acqua, scegliere uno scaldabagno di buona qualità, come quelli dell’Ariston per esempio, è la scelta migliore per le tue esigenze.

Limita l’uso di acqua calda

Se stai cercando un metodo di riscaldamento dell’acqua ma vuoi tenere sotto controllo e poter limitare l’utilizzo di acqua calda (che può avere un peso importante nei consumi e sull’importo delle bollette) lo scaldabagno è la soluzione migliore.

Se sei alle prese con la ristrutturazione di bagni per un bed and breakfast, ad esempio, lo scaldabagno ti dà la possibilità di fornire acqua calda ai tuoi ospiti senza correre il rischio di consumi eccessivi causati da incuria o sprechi.

Ancora, se devi preoccuparti di fornire acqua calda a pochi ambienti, come 1 o 2 stanze, lo scaldabagno è la soluzione migliore.

Separare il riscaldamento dell’acqua da quello degli ambienti

Lo scaldabagno è la soluzione ideale per tenere separati il riscaldamento dell’acqua da quello degli ambienti. Se disponi di una casa di grandi dimensioni, o di un edificio particolarmente grande, avere una gestione separata di questi aspetti potrebbe tornarti particolarmente utile.

Uso sporadico dell’acqua calda

Se l’ambiente in cui devi produrre acqua calda ne necessita solo sporadicamente, lo scaldabagno è la soluzione migliore, in quanto si occupa di riscaldare l’acqua solo quando acceso ed attivato.

Costi di manutenzione ridotti

Gli scaldabagni tendono ad avere costi di manutenzione più bassi, perché rispetto alla caldaia sono generalmente più semplici da riparare se paragonati alle caldaie.

Lo scaldabagno è la soluzione perfetta se hai bisogno di acqua calda in fretta e non hai tempo o risorse economiche sufficienti per riparare o sostituire la caldaia.

Questo sistema di riscaldamento dell’acqua non è adatto a te se necessiti di grandi quantità d’acqua calda in un ambiente molto utilizzato; in questi casi, optare per una caldaia rappresenta la soluzione migliore.

Scegli in base alle tue specifiche esigenze, alle dimensioni dello stabile in cui devi renderla disponibile ed in base ai costi di manutenzione che sei disposto a sostenere. I modelli di nuova generazione possono fornirti capienza aggiuntiva in spazi ridotti.