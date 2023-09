A cura della Redazione

Dal 27 settembre scorso è disponibile presso le strutture Asl Napoli 3 Sud il primo stock di vaccini per la nuova variante Covid denominata XBB.1.5.

Due i punti scelti per la raccolta, gli ospedali di Castellammare di Stabia e Nola. Le dosi sono già state inviate nei centri vaccinali capillarmente distribuiti sul territorio aziendale. L’obiettivo della direzione strategica, guidata dal direttore generale Giuseppe Russo, è rendere quanto più semplice ed agevole l’accesso alla vaccinazione agli utenti interessati.

Qui di seguito il dettaglio di sedi e orari:

Torre Annunziata: presso tutti i medici di famiglia con orari e giorni adottati dagli studi degli stessi.

Torre del Greco: presso la sede Asl i martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Castellammare di Stabia: presso la sede dell’Asl i giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Ercolano: presso la sede dell’Asl i lunedì e giovedì dalle ore 9,00/12,00 alle ore 15,00/18,00.

San Giorgio a Cremano: presso la sede dell’Asl i martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Gragnano: presso la sede dell’Asl i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

S.Agnello-Meta di Sorrento-Vico Equense-Massa Lubrense: presso la sede del distretto i lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18.00.

Pomigliano d’Arco: presso tutti i medici di famiglia i lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Nola: presso la sede dell’Asl i martedì-mercoledì-giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Pollena Trocchia: presso il presidio ospedaliero i mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Mariagliano-Somma Vesuviana: presso la sede del distretto i mercoledì Marigliano e i lunedì Somma V..

Palma Campania: presso la sede dell’Asl i martedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

A CHI E' RIVOLTO

Secondo le indicazioni ministeriali, il vaccino aggiornato viene raccomandato alle persone di età pari o superiore ai 60 anni; agli ospiti delle strutture per lungodegenti; alle donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post partum comprese quelle in allattamento; operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nelle strutture territoriali e in quelle di lungodegenza, studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione; persone da 6 mesi a 59 anni di età con elevata fragilità in quanto affette da patologie o condizioni che aumentano il rischio di covid-19 grave.

La vaccinazione, inoltre, viene consigliata a familiari e conviventi delle dei soggetti con gravi fragilità.