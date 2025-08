A cura della Redazione

Soggiorno climatico anziani: pubblicato l’Avviso e il relativo modulo per la domanda di partecipazione, da presentare tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 28 agosto 2025 all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Torre Annunziata.

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Segreteria dei Servizi Sociali sito in Via Schiti n. 3 o all’ufficio Protocollo Generale sito in corso Vittorio Emanuele III n. 293 o reperito sul sito www.comune.torreannunziata.na.it.

Il soggiorno si effettuerà dal 21 al 28 settembre in un albergo di Scalea, località in provincia di Cosenza.