«Intendo segnalare una grave situazione di degrado e abbandono di rifiuti fuori alla mia abitazione. La situazione si protrae da un mese e nonostante varie segnalazioni e tre pec non ho avuto nessuna risposta».

E’ la denuncia di Luigi S., un abitante di via Domenico Cirillo, angolo via Federico Talamo, strada di Torre Annunziata alle spalle del Santuario dello Spirito Santo.

“Sono costretto - continua Luigi - a stare chiuso in casa con porte e finestre sbarrate, per i cumuli di spazzatura, sacchi neri, cartoni, materiali ingombranti e rifiuti vari che giacciono per strada, ostacolando il passaggio di pedoni e auto e rappresentando un serio rischio per la salute pubblica”.

Luigi termina la sua lettera confidando in un nostro intervento affinché la situazione si possa normalizzare al più presto.

Purtroppo l’abbandono di rifiuti per strada è un malcostume che non si riesce a debellare nonostante sia attivo in città un sistema di videosorveglianza molto diffuso sul territorio.

Tuttavia neppure è pensabile che si possano lasciare cumuli di rifiuti per strada a marcire per settimane senza che si provveda alla loro rimozione, e per di più con il caldo di questi giorni.

I cittadini, tutto sommato, non chiedono poi molto: vogliono strade e marciapiedi puliti e senza buche, verde curato, agenti municipali per strada. E’ tanto difficile ottenere tutto ciò?