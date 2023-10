A cura della Redazione

Spostata a data da destinarsi la manifestazione indetta dai genitori degli alunni del II Circolo "Giancarlo Siani" di Torre Annunziata, che avrebbe dovuto svolgersi venerdì 6 ottobre dalle ore 8 alle 10. Un appuntamento nel quale si sarebbe dovuto, ancora una volta, concentrare l'attenzione sulle problematiche relative all'attività didattica presso la sede centrale in via Tagliamonte, il cui edificio è in parte inagibile per problemi di natura strutturale costringendo gli studenti a turnazioni e a "trasferimenti" alla vicina scuola media "PascolI".

La Dirigenza della scuola fa sapere di aver ricevuto una nota di riscontro del Comune a una precedente missiva indirizzata all'Ente in merito proprio all'incontro, nella quale viene comunicato che al momento non è possibile assecondare le richieste dei genitori in tal senso.

Come si ricorderà, l'Ufficio Tecnico diretto dall'ing. Valentino Ferrara aveva interdetto, lo scorso 8 settembre, il blocco A della struttura, limitando l'utilizzo del blocco B ad un numero massimo di 150 persone e prescritto che, entro due mesi dall'avvio dell'anno scolastico, si sarebbe implementata tale platea a 300 mediante l'installazione di un nuovo ingresso/porta di deflusso, cosa che avverrà - riferisce l'UTC - entro il prossimo 23 ottobre.

L'Ufficio Tecnico fa inoltre sapere di essersi «in più occasioni confrontato ed ha ascoltato le varie delegazioni dei genitori che hanno chiesto di essere ricevute. La stessa Commissione Straordinaria ha ascoltato le istanze delle rappresentanze genitoriali, ciò non solo nel solco della trasparenza dei rapporti con la comunità ma anche al fine di stemperare le legittime preoccupazioni dei genitori». Infine, viene «confermata la disponibilità al continuo confronto».

Intanto, dal 9 al 13 ottobre, per consentire lo svolgimento delle lezioni alla sede centrale in orario antimeridiano, le classi II e III ruoteranno per un giorno, ossia non frequenteranno un giorno a settimana: in particolare, lunedì non staranno in aula gli alunni delle III E e F, martedì quelli delle III C e D e della II C, mercoledì quelli delle III A e B, giovedì quelli delle II A e B, venerdì quelli delle II D e E.

«Auspichiamo - scrive la dirigente scolastica Lucia Massimo - di poter comunicare quanto prima l'avvenuto intervento di ampliamento del deflusso e quindi il regolare svolgimento delle lezioni per tutte le classi».

LE ISTANZE DEI GENITORI - La nota dei genitori nella quale si annunciava la manifestazione di venerdì

L’anno scolastico è iniziato come un fulmine a ciel sereno il 12 settembre, il 30 agosto 2023 ci è stato comunicato che la nostra scuola presenta notevoli difficoltà strutturali per le quali sarebbe stato impossibile iniziare in sicurezza l’anno scolastico 2023/24. L’istituto è stato suddiviso in due ALE distinte, il corpo definito ALAAè destinato all’abbattimento mentre la parte definita ALA B, allo stato, può contenere un numero non superiore alle 150 unità in contemporanea per mancanza di una adeguata uscita di emergenza. Si è, quindi, pensato di trasferire parte degli alunni, 4 e 5 elementari, in un plesso scolastico adiacente, Scuola Media Pascoli, che può però ospitare un terzo degli alunni dell’intero edificio mentre le classi prime sono ospitate nell’edificio della Scuola Materna “G. Siani”, le seconde e le terze hanno, invece, iniziato l’anno scolastico presso l’ALA B tramite l’ausilio di doppi turni scolastici (orario antimeridiano 8.00 -12.30, orario pomeridiano 12.45-16.45). Se in un primo momento ci è stato più volte “promesso” dalle Istituzioni Scuola/Municipio la costruzione di una scala di emergenza esterna che avrebbe consentito l’accesso al primo piano con la fruibilità di ulteriori classi, tali da garantire la cessazione dei doppi turni e regalare un anno scolastico quantomeno DIGNITOSO ai nostri piccoli, successivamente questa soluzione è stata bocciata, in quanto onerosa e quasi “inutile”, dato il destino certo anche per l’ALA B di essere abbattuta, con l’ipotesi di un ampliamento dell’unica via di fuga e la creazione di una porta più ampia in modo da poterne raddoppiare la capienza del numero di alunni e rientrare a regime rispettando le norme in caso di evacuazione. Allo stato, ad un mese dall’inizio dell’anno scolastico, di quanto sopra dichiarato non si ha alcuna certezza e noi genitori, nonostante le numerose rinunce, anche economiche, per sopperire a tale disagio cerchiamo, vanamente, di partecipare agli incontri programmati o meno presso le rispettive Istituzioni. Ad oggi, ciò che manca in maniera assoluta è la non possibilità di ricostruire ciò che sta avvenendo attraverso atti ufficiali rendendo, di fatto, un comune cittadino impossibilitato nel comprendere e/o monitorare quale sia la reale situazione di adeguamento con i relativi tempi da percorrere. Ciò che preme, oltre alla sicurezza per i nostri figli è la trasparenza con cui si cercano risposte, trasparenza che dovrebbe essere assicurata proprio dal Commissariamento dell’Ente, giunto nella città di Torre Annunziata proprio a causa della corruzione e del pantano che vi era precedentemente. Si attende un vostro gentile riscontro, nonché intervento, affinché le nostre voci siano ascoltate e i nostri figli possano vivere quello che a tutti gli effetti sarebbe solo ed esclusivamente un loro DIRITTO! Per quanto riferito si comunica che il giorno 06/10/2023 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 è indetta una manifestazione genitori e alunni nei pressi del II Circolo Didattico “G. Siani” quale monito e protesta per le tante parole dette e i pochi fatti realizzati.