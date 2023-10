Il 22 ottobre a Torre Annunziata è la festa votiva della Madonna della Neve. Una lunga processione attraversa le strade cittadine tra due ali di folla festanti.

Una tappa obbligata è piazza Ernesto Cesàro, dove viene celebrato l’evento miracoloso del 22 ottobre 1822, quando la Madonna fermò la lava che stava per invadere la città.

Ed è proprio in questa piazza, fino a qualche decennio fa, c’era il Bar Stella del nonno di Stefano De Martino, Stefano Scassillo (attualmente c’è un negozio di ferramenta). I genitori del conduttore abitano proprio in un appartamento sopra il bar, dove ieri era affacciato Stefano De Martino per assistere al passaggio della Madonna portata a spalla dai pescatori.

La presenza è stata notata da molti fedeli che hanno alzato lo sguardo all’insù, verso il balcone dove Stefano era con suo padre Enrico e la madre Maria Rosaria.

Stefano era legatissimo a suo nonno e trascorreva molto tempo nel salone delle cerimonie retrostante il bar, dove da bambino si dilettava a provare sequenze di passi imparati alla scuola di danza della maestra “Elena Gravina”.

Da allora sono passati decenni, ma Stefano ricorda ancora quei momenti di spensieratezza trascorsi nel bar e l’affetto che provava per suo nonno, al punto da mettere su un fortunato varietà televisivo dal titolo “Bar Stella”, che sarà riproposto anche quest’anno, giunto ormai alla sua quarta edizione. Il programma dovrebbe iniziare alla fine di ottobre.

In tema di vip, alla celebrazione della Santa Messa delle ore 8,30 di ieri 22 ottobre nella Basilica della Madonna della Neve, era presente anche il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, attuale presidente della società Savoia Calcio.